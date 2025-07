Número de usuários cai e desafia o transporte público

Segundo dados da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) de Jundiaí, a média mensal de usuários do transporte público caiu de aproximadamente 2,155 milhões para 2,063 milhões, na comparação entre os primeiros semestres de 2024 e 2025. A análise para justificar a queda, de acordo com a Prefeitura, é que o crescimento do uso de aplicativos de transporte individual e os reflexos da pandemia de Covid-19 alteraram a dinâmica dos deslocamentos urbanos não só em Jundiaí, mas em diversas cidades do país. Apesar disso, os desafios para manter um serviço de qualidade são cada vez maiores.

Para o gestor de Mobilidade e Transporte, José Carlos Sacramone, a perda contínua de passageiros é prejudicial, pois compromete o equilíbrio financeiro do sistema. “Para garantir a continuidade e a qualidade do serviço, a Prefeitura de Jundiaí aplica subsídios com recursos próprios, uma vez que os valores pagos pelos usuários — R$ 5,60 para o Passe Comum e R$ 6,15 para o Vale-Transporte (VT) — estão abaixo do custo real por passageiro, que, em 2025, é de R$ 8,15. Toda a diferença entre os valores e as gratuidades previstas em lei é paga pela Prefeitura com recursos próprios. Outro desafio é manter o sistema atrativo e eficiente mesmo em um cenário de crise no setor, nacionalmente”, disse, em nota.

Seja nos terminais ou pelas redes sociais, a reclamação dos usuários é constante, principalmente pelos atrasos nas linhas e pela sujeira encontrada nos veículos. A expectativa é que a nova concessão melhore a qualidade da prestação do serviço. O processo está em fase de consulta pública, com audiência marcada para 6 de agosto, e a previsão é que o edital seja publicado ainda neste segundo semestre.