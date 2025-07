Sobe número de motociclistas mortos no estado de SP

Uma mulher de 20 anos, grávida de dois meses, voltava para casa do trabalho, na garupa da moto do namorado, quando um carro bateu contra eles. A motorista do automóvel alegou à polícia não ter visto o casal à frente na madrugada da última terça-feira (15), na rodovia Dom Gabriel Paulino Couto, em Cabreúva (SP).

A jovem foi socorrida e morreu. Casos como esses, de motociclistas mortos no trânsito paulista, cresceram no primeiro semestre deste ano, na comparação com os primeiros seis meses de 2024. Essa estatística vai na contramão da estagnação no total de ocorrências no período, que também envolvem acidentes com outros veículos, pedestres e bicicletas.

Dados do Infosiga, sistema estadual que mede a violência no trânsito, divulgados nesta quinta-feira (17), mostram que no acumulado do ano, 1.329 pessoas morreram em sinistros envolvendo motocicletas, contra 1.259 nos seis primeiros meses de 2024, alta de 5,6%. O número é o maior para um primeiro semestre desde 2015, quando começou a série histórica.