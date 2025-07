Coletivos surgem para promover arte e preservação ambiental  

Popularmente conhecido como ‘coletivos’, grupos de profissionais das mais diferentes áreas de atuação têm surgido com a proposta de ampliar seus trabalhos e levar ao conhecimento do público ações referentes à cultura, meio ambiente e projetos sociais. Mesmo sem um número exato de quantos foram criados em Jundiaí, o objetivo da maioria gira em torno de um propósito: fortalecer a temática a que se propõe.

Sob a proposta de desenvolver pesquisas e projetos com fins lucrativos na área de cultura, o Coletivo Contactus, por exemplo, foi criado em 2022 de forma independente, unindo intérpretes-criadores dispostos a investigar todas as possibilidades de conexão entre os artistas e a arte em si. A atriz e bailarina Renata Barboza Silvestre explica que o coletivo tem explorado suas pesquisas de modo independente e, desde então, os processos criados, todos autorais, foram escritos por seus integrantes ou desenvolvidos em processo colaborativo.

“O coletivo tem sobrevivido com a cobrança de ingressos nas apresentações que desenvolve em espaços privados. Outra maneira é com algumas contemplações de editais municipais, mas continuamos nossas pesquisas e construções, com ou sem recursos financeiros totalmente de forma independente”, lembra Renata que atua como diretora.