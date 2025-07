Prefeitura inicia limpeza e desobstrução de canaletas na Ozanan

“Esse tipo de ação preventiva é extremamente importante. Como as canaletas que escoam a água da chuva até o Rio Jundiaí estavam entupidas, o risco de aquaplanagem ou mesmo de alagamentos colocava em perigo a vida dos motoristas. Com a desobstrução e limpeza dos acessos de cada canaleta, conseguimos minimizar os impactos das chuvas de verão no local”, explica o gestor da Ugisp, Marcos Galdino.

Durante os trabalhos, as equipes farão a sinalização da via com cones. Além do desentupimento das canaletas, também está sendo realizada a retirada do mato e do lixo que obstruem os acessos até o Rio Jundiaí.

A previsão é que os trabalhos na Frederico Ozanan sejam concluídos em dez dias. Segundo Marcos Galdino, outras vias de grande fluxo de veículos também receberão a mesma atenção.