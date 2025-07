Paulista marca e aproveita vantagem contra o Guarani

Pelo grupo 3, o Paulista soma sete pontos em seis jogos, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Na próxima rodada, o Paulista encara o São Bento fora de casa, em Sorocaba, no sábado (26), às 15h.

Desta vez, com um gol aos 30 minutos do primeiro tempo e vantagem numérica no segundo, o Galo foi mais ofensivo e poderia ter tido até mais vantagem, mas faltou sorte e qualidade de finalização do Galo, além da boa atuação da defesa fechada do Guarani.

Neste sábado (19), Dia Nacional do Futebol, o Galo celebrou a data e a vitória sobre o Guarani por 1 a 0 no Jayme Cintra, pela 6ª rodada da Copa Paulista. A vitória teve gosto de revanche, pois, ainda na primeira rodada da competição, o Galo tinha perdido para o Bugre por 2 a 1 em Campinas.

Com 30 minutos de jogo, uma bola cruzada por Biro na área foi direto pra cabeça de Guilherme Givigi, que, sozinho, cabeceou para baixo, a bola quicou forte e encobriu o goleiro do Bugre para morrer no fundo da rede.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro mostrou vermelho para João Victor, do Guarani, após a segunda falta forte no jogo, parando um ataque do Galo. Como já tinha amarelo, o vermelho veio.

O Galo terminou o primeiro tempo mais ofensivo e começou o segundo na mesma toada. O jogo mais intenso na área adversária seguiu pela segunda etapa inteira, mas o Guarani, por outro lado, com um a menos, jogou mais retraído, esperando oportunidades.