Guarda Municipal esclarece vídeo polêmico com moto oficial

Em nota oficial, a Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista se manifestou após a circulação de um vídeo nas redes sociais no qual um homem aparece realizando manobras perigosas com uma motocicleta com identificação da corporação. A situação gerou confusão e desconforto para a instituição.

Segundo a nota oficial enviada ao Jornal de Jundiaí, a motocicleta em questão integrava a frota da Guarda, mas havia sido descartada por conta de problemas mecânicos e acidentes anteriores. O veículo foi encaminhado para leilão pela gestão anterior, mas acabou vendido sem a remoção das identificações oficiais.

O comandante Jonas Reginaldo Céspedes afirmou que medidas estão sendo tomadas para apurar a responsabilidade, desde a saída da moto do pátio da Prefeitura até o uso indevido pelo atual proprietário. Os envolvidos responderão judicialmente por uso indevido de bem público com identificação oficial.