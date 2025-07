Em ocorrência por violência doméstica, homem é preso por tráfico

O atendimento a uma denúncia de violência doméstica na noite de sexta-feira (18), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas no Jardim Tamoio, em Jundiaí. Policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) encontraram mais de 2,7 quilos de entorpecentes com o suspeito que tentou fugir durante a abordagem, mas a ação foi frustrada pelos policiais.

A ação teve início após uma equipe do Comando de Grupo Patrulha da 1ª Companhia, com apoio do Comando de Força Patrulha, ser acionada para verificar uma denúncia de agressão. No local, a suposta vítima negou qualquer tipo de violência. No entanto, os policiais notaram que um homem, posteriormente identificado como seu companheiro, saiu apressadamente da casa com uma mochila e se dirigiu aos fundos do imóvel, levantando suspeitas.

O indivíduo foi abordado e, durante a revista, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas na mochila: porções de cocaína, crack, maconha, skunk, haxixe, K2 e lança-perfume. Segundo a corporação, o total ultrapassa 2,7 quilos de entorpecentes.