Fundo Social abre inscrições para novos cursos em agosto

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí abre, na próxima segunda-feira (21), a partir das 12h, as inscrições para os cursos gratuitos do mês de agosto. Ao todo, serão ofertadas 13 opções de cursos e oficinas voltadas à qualificação e ao desenvolvimento de habilidades, todos com idade mínima de 16 anos para participação.

Em parceria com a TVTEC, serão disponibilizados os cursos de Doçaria brasileira, Workshop de tortas salgadas, Workshop de comida de boteco, Workshop de marmita fit, Workshop de risotos, Oficina de bordado em papel, Oficina de técnicas de aquarela, Oficina de pintura com stencil, Iniciação à costura criativa – turmas 1 e 2 e Oficina de customização de roupas. Já o curso Introdução ao Canva – Criação de Artes Gráficas Simples será ofertado pelo próprio Funss.

A pré-inscrição será feita exclusivamente por meio de formulário online (Google Forms). O envio do formulário representa apenas a intenção de participação e não garante a vaga. A seleção será feita por ordem de envio (considerando data e horário exatos), e os contemplados serão comunicados via WhatsApp. Caso não confirmem a matrícula em até 24h, perderão a vaga e os inscritos da lista de espera poderão ser chamados.