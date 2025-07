Agentes de trânsito são homenageados pelos 25 anos da categoria

A cidade de Jundiaí celebrou nesta sexta-feira (18) o Jubileu de Prata da categoria dos agentes de trânsito da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT), com uma solenidade realizada na Sala Glória Rocha. O evento homenageou os profissionais que há 25 anos atuam com dedicação e compromisso na organização da mobilidade urbana da cidade.

Cinco agentes foram homenageados por completarem 25 anos de profissão: Sidnei Ribeiro Pinto, Esdras Benedicto Cintra Junior, Everaldo dos Santos, Marcos Henrique Leme e Adalto Catreko Gaia. Emocionado, o agente Sidnei Ribeiro Pinto falou sobre o significado da data. “Eu tenho um orgulho muito grande de ser agente de trânsito. Eu sei que, a cada atitude, a cada ação, estou contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado, e isso traz um impacto positivo na vida dos munícipes. Então, eu te digo que valeu a pena escolher essa profissão. São 25 anos de muitos aprendizados, desafios e histórias vividas nas ruas da cidade. E enquanto eu puder vestir esse uniforme, vou seguir fazendo o meu melhor pela população de Jundiaí.”, afirmou.

Hoje, a cidade conta com agentes operacionais de trânsito, que se revezam em uma ampla gama de atividades que vai muito além da fiscalização. Eles estão presentes diariamente orientando o tráfego, garantindo a fluidez viária e dando suporte em situações emergenciais, como em ocorrências de acidentes com ou sem vítimas, preservando o local até a chegada das equipes de resgate e garantindo a segurança de motoristas e pedestres inclusive com monitoramento constante a partir da Central de Comando de Operações.