Tenista de 12 anos vai representar Jundiaí no Brasileirão

No início, o esporte era tratado apenas como uma diversão por ela, mas o tempo e a dedicação transformaram a rotina da jundiaiense. “Comecei a competir, a treinar mais sério, e hoje o tênis faz parte da minha rotina. Gosto do desafio, da superação e da sensação de evoluir a cada dia”, disse.

Luiza conquistou a vaga para o torneio nacional após se destacar em competições regionais e estaduais ao longo da sua trajetória no esporte. Praticante há cerca de três anos, ela se identificou com o esporte logo nas primeiras aulas e desde então nunca mais parou. “Comecei quando decidi parar com a natação e precisava escolher outro esporte. Na minha família sempre incentivamos a prática de alguma atividade e a gente costuma dizer que foi o tênis que me escolheu”, disse a jovem tenista.

A jovem tenista Luiza Martinelli, de 12 anos, vai representar Jundiaí no Campeonato Brasileiro de Tênis, pela categoria GA+, entre os dias 25 e 30 de julho, em Uberlândia (MG). A competição é uma das mais importantes do calendário nacional e reúne atletas de todo o Brasil.

Às vésperas de disputar sua primeira competição fora do Estado de São Paulo, Luiza relembrou suas experiências dentro das quadras e disse estar animada para esse próximo desafio. “Minha primeira competição foi logo no primeiro ano de treino, em um torneio local. Eu estava nervosa, mas gostei muito da experiência. A mais marcante sem dúvida será esta do Brasileirão que foi um reconhecimento do meu esforço por todo esse tempo. Eu já participei de torneios nacionais, mas todos aconteceram dentro do estado de São Paulo. Esse vai ser o primeiro fora, então estou bem animada. Vai ser tudo novo: quadra, ambiente, clima... As expectativas estão altas! Estou treinando bastante, quero aproveitar ao máximo essa experiência e dar o meu melhor em quadra”, comemorou a tenista.

Entre as inspirações, Luiza cita Sabalenka, pela força e atitude, e Bia Haddad Maia, pelo que representa no tênis brasileiro. “As duas me motivam a seguir acreditando no meu caminho. Meu sonho é um dia jogar um Grand Slam e representar o Brasil em competições internacionais, como as Olimpíadas. Mas sei que tudo começa passo a passo, e por enquanto quero continuar evoluindo, aprendendo e competindo cada vez mais”, completou Luiza.