Cria do Caxambu conquista o 'outro lado do mundo' com o futebol

Em seu primeiro contato com o futebol asiático, o jundiaiense passou por alguns “perrengues” por causa da difícil adaptação em um país com uma cultura completamente diferente do Brasil. Com apenas três meses de trabalho, Valdir foi dispensado, mas chamado de volta pouco tempo depois e ficou na Coreia por cinco anos. “Por conta das dificuldades fui demitido com pouco tempo e eles iriam trazer outro profissional para o meu lugar. Como essa outra pessoa recusou a proposta, eu mesmo me ofereci para voltar e, mais focado na adaptação dessa vez, acabei construindo uma longa trajetória lá e aprendi muito”, explicou o preparador de goleiros.

Após cinco anos na Coreia do Sul, Valdir voltou a Jundiaí quando o filho estava prestes a nascer e, para não ficar parado, fundou uma academia de goleiros na cidade. Apesar do sucesso do projeto, o jundiaiense precisou fechar a escolinha por questões financeiras, mas seguiu ajudando na formação de novos goleiros com seu blog ‘Voa Goleiro’, onde compartilha experiências e aprendizados com jovens que sonham em seguir a carreira profissional.

DE VOLTA À ÁSIA