Roda de negócios de fomento ao Turismo será realizada dia 23

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, promove no dia 23 de julho a Roda de Negócios – Fomento ao Turismo. O encontro será realizado a partir das 19h, no Hotel Orquídea.

Durante o evento, os empresários da cidade terão a oportunidade de apresentar seus negócios, trocar informações e realizar networking, criando conexões para o fortalecimento do turismo local. Para integrar os participantes, será realizada uma dinâmica interativa.

Um dos destaques da iniciativa será o lançamento da marca Turismo VP, que visa consolidar a identidade turística do município, atraindo visitantes e investimentos. Segundo o gestor executivo de Cultura e Turismo, há um trabalho intenso na estruturação dos primeiros pilares da política pública de turismo da cidade, o que inclui a implantação do COMTUR VP (Conselho Municipal de Turismo de Várzea Paulista), prevista para ser concluída até dezembro. “Além disso, estamos focados na implantação da marca Turismo Várzea Paulista, que terá como objetivo consolidar a identidade turística do município, atraindo novos visitantes e investimentos”, destacou.