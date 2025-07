Sincomercio e CDL premiam 75 categorias em 2025

O tradicional Jantar do Comércio 2025 reuniu mais de 750 empresários e profissionais do comércio na noite do último sábado (12) para comemorar o Dia do Comerciante. A confraternização destacou a força do comércio local com a entrega de 75 premiações que valoriza profissionais que se destacaram ao longo do ano.

Promovido pela CDL Jundiaí e Sincomercio, o jantar se consolidou como um dos principais encontros empresariais da cidade. Além do reconhecimento aos destaques do comércio, o evento também promoveu momentos de networking e integração entre lojistas, prestadores de serviço e empresas parceiras.