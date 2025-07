Registro de violações contra crianças aumenta na RMJ neste ano

Nesta semana, dois casos chamaram a atenção em Itupeva. Primeiro, um pai foi preso após espancar a filha de seis anos e deixá-la com diversos hematomas. Dois dias depois, um caso parecido aconteceu, com irmãos de cinco e sete anos que apanharam do pai com fios e, com os gritos, chamaram a atenção da vizinhança, que acionou a polícia e o Conselho Tutelar.

Este tipo de caso levanta discussão, pois há quem defenda o uso de violência contra crianças, mas isso é crime. O excesso, usado com a finalidade de "educar", assim como outros castigos físicos e psicológicos, configura maus-tratos. E o registro de violações contra crianças e adolescentes aumentou na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) neste ano, inclusive em Itupeva.

De acordo com dados do Disque 100, no primeiro semestre deste ano, a RMJ teve 548 denúncias de 3.242 violações, pois cada denúncia pode envolver diversas violações. Em, comparação, o primeiro semestre do ano passado teve 517 denúncias de 2.831 violações. O aumento do registro de violações na RMJ foi de 14,5%.