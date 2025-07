Hortas Urbanas promovem sustentabilidade e integração comunitária

O Programa Horta Urbana, da Prefeitura de Jundiaí, transforma terrenos públicos ociosos em espaços produtivos e sustentáveis, incentivando hábitos alimentares mais saudáveis, a geração de renda e o contato com a natureza. Instituído pelo Decreto nº 30.050, de 2021, o programa já conta com 11 hortas espalhadas pela cidade, beneficiando diretamente a população, especialmente em situação de vulnerabilidade social.

“As hortas já instaladas na cidade estão agora passando pelo processo de avaliação, com base nos indicadores do programa, no sentido de verificar a necessidade de melhorias e aperfeiçoamento do formato aplicado, incluindo a melhoria nas relações intersetoriais com as demais Unidades de Gestão envolvidas”, explica Viviane de Cassia Olivatto Galiano, diretora do Departamento de Urbanismo e responsável pelo Programa Horta Urbana na UGPUMA.

Um exemplo é a Horta Urbana do Jardim Guanabara, na rua Norivaldo Martins da Silva, que desde sua inauguração tornou-se referência de integração comunitária. O espaço, cultivado sem agrotóxicos, oferece uma diversidade de verduras, hortaliças e plantas alimentícias não convencionais (PANCs), além de cursos e atividades em parceria com a Emeb Nelson Álvaro Figueiredo Brito e a UBS do bairro.