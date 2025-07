Prefeitura reforça importância do descarte correto em contêineres

De acordo com o diretor do Departamento de Limpeza Pública, José Maria de Oliveira Jr, o uso dos contêineres contribui para a organização urbana e oferece mais segurança à população e aos coletadores.

“Os contêineres de lixo doméstico orgânico ajudam a evitar acidentes, riscos de contaminação e o acúmulo de resíduos em locais inadequados. Além disso, tornam a coleta mais rápida e eficiente para as equipes operacionais”.

José Maria reforça ainda que a coleta de lixo doméstico atende 100% do município e é realizada diretamente na porta dos imóveis, com caminhões especiais equipados com coletores. “O descarte irregular de resíduos em áreas públicas ou terrenos baldios é crime ambiental e pode trazer uma série de problemas, como a proliferação doenças e animais peçonhentos, ratos, entupimento de bueiros e degradação do espaço urbano”, afirmou o diretor.