Mais 69 matrículas são entregues a famílias de Jundiaí

Entre os beneficiados, a emoção tomou conta do morador do Jardim Olívia, José Valdir Pereira de Lima, que recebeu a matrícula ao lado do pai, de 93 anos. “Foram 10 anos de luta, de reuniões, de idas e vindas, mas sempre com o apoio da equipe da Prefeitura e da FUMAS. Esse terreno está com a nossa família há mais de 20 anos, é uma herança dos meus avós. Ver meu pai aqui hoje, emocionado, segurando o documento que garante o que é nosso… não tem preço. É uma alegria que não cabe no peito.”

No Residencial Alzira, Maria José Mingoti recebeu o documento com o coração cheio de gratidão e memórias. “Essa terra veio dos pais da minha mãe, passou pelo meu avô, agora chega até mim e, um dia, será da minha filha. Foram muitos anos de espera, de ajustes na lei, de esperança. Meu pai acompanhou tudo isso de perto, e hoje vou voltar para casa e mostrar esse documento para ele. Talvez não tenha festa hoje, mas vai ter um almoço especial. Vai ter abraço, vai ter lágrima. É um pedaço da nossa história, finalmente reconhecido.”