Maxi Comunidade expõe artesanatos em prol da ATEAL

O Espaço Maxi Comunidade, especialmente idealizado para expor e comercializar trabalhos de instituições de Jundiaí, conta, até o dia 27 de julho, com a exposição e venda de artesanatos em prol da ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem.

No local estão expostos trabalhos como: papelaria criativa, nécessaire e carteiras, plantas, macramê, bolsas de crochê, incensário, pedras naturais e costura criativa, com preços a partir de R$ 10. Uma excelente oportunidade para quem procura artigos diferenciados.

A ATEAL é referência no atendimento para o diagnóstico e reabilitação de deficientes auditivos e pessoas com distúrbios de fala para uma inclusão familiar, social, educacional e profissional, atua no fomento à construção de políticas públicas, baseada em evidência social, técnica e científica.