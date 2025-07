Há 30 anos, Grendacc transforma vidas e é referência em oncologia

Nesta sexta-feira, 18 de julho, o Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) completa 30 anos de luta contra o câncer infantojuvenil. A instituição - que nasceu do sonho de um grupo de pais que desejava criar um espaço de acolhimento, onde as crianças recebessem um tratamento digno contra o câncer – cresceu, se consolidou e hoje é referência no tratamento oncológico para crianças e adolescentes de Jundiaí e região, com um índice de cura de 80%.

E para celebrar essa data tão especial, o Grendacc fará diversos eventos, como a Feijoada do Bem, no dia 27 de julho, no Café Tequila; e o show Orquestra de Viola Caipira com Renato Teixeira, no dia 20 de setembro, no Clube Jundiaiense. Além desses dois eventos, a instituição marca presença, pelo 29º ano consecutivo, no McDia Feliz — uma campanha nacional voltada à geração de recursos para organizações que promovem saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer.

A 37ª edição do McDia Feliz será no dia 23 de agosto (sábado) e o Grendacc convida a população a participar, uma vez que a renda obtida com a venda do sanduíche Big Mac (fora impostos) será destinado para a manutenção do hospital. Os tíquetes antecipados já estão à venda pelo link: www.mcdiafeliz.org.br/instituicoes/beneficiadas/b9b980d6-fa20-11ed-83ab-16ba2456f9cd/colecao e na própria instituição.

Os convites para a Feijoada do Bem custam R$ 70,00 e estão à venda no Bazar Permanente do Grendacc ou pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-do-bem-grendacc-30-anos/3003000). O cantor sertanejo Michel Ferraz e a banda de samba Misturaeh são as atrações musicais do evento.