Guardas municipais da Divisão Florestal combatem na tarde desta quinta-feira (17), um incêndio em mata, dentro de uma área particular, no bairro Quarto Centenário, em Jundiaí. O objetivo é impedir que o fogo se alastre para fora da propriedade e cause maiores estragos.

De acordo com os GMs, uma pessoa teria colocado fogo para 'limpar' a área, e acabou perdendo o controle. O fogo logo se alastrou e ameaça chegar à rodovia.

Vários GMs estão empenhados no combate ao incêndio.