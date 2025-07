Justiça mantém preso homem detido com 40 mil dólares em Jundiaí

O homem preso por guardas municipais de Operações com Cães, com US$ 40 mil, em Jundiaí, no último final de semana, vai ficar preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí. A decisão foi tomada durante audiência de custódia.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia e, com isso, ele foi levado para o CDP, onde vai aguardar nova movimentação da Justiça.

Além de ser indiciado por lavagem de dinheiro, por conta dos dólares que estavam com ele, no carro, no momento da abordagem - quando saía da comunidade Meias Aço -, ele também vai responder por tráfico de drogas, por causa dos mais de 40 kg de drogas encontrados por GMs e policiais militares de Força Tática, em um apartamento apontado por ele, no Jardim Tulipas.