Defesa Civil e Guarda Florestal recebem novos equipamentos

A manhã de quarta-feira (16) foi marcada pela cerimônia de entrega, no Paço Municipal, de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que irão reforçar a atuação das equipes da Divisão Florestal da Guarda Municipal (GMJ), da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA) e da Defesa Civil. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto para garantir mais segurança aos profissionais e reforçar as ações no cuidado da cidade e de preservação ambiental na Serra do Japi e demais áreas verdes do município.

Na ocasião, duas entregas distintas foram realizadas: a Divisão Florestal da GMJ recebeu os novos EPIs destinados ao combate a incêndios florestais, doados pela empresa Schenker como contrapartida ambiental. Já a Defesa Civil foi contemplada com uniformes e equipamentos de proteção para as atividades do dia a dia, adquiridos com recursos próprios da prefeitura.

A parceria com a Schenker, no valor de mais de R$ 125 mil, é parte de um compromisso firmado com o município durante o processo de ampliação das atividades da empresa, que passa a contar com uma nova área de armazenagem para produtos específicos. “Essa entrega vai muito além de equipamentos. É uma ação que reafirma o compromisso de Jundiaí com o desenvolvimento sustentável e com a proteção de um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do Brasil: a Serra do Japi”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.