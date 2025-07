Homem tem arma apontada para a cabeça durante assalto no Centro

Bandidos armados assaltaram um motociclista no Centro de Campo Limpo Paulista, nesta quarta-feira (16). Eles levaram a moto da vítima, que acionou as forças policiais. No final da tarde, a motocicleta foi recuperada pela Guarda Municipal, no bairro Parque Internacional.

A vítima contou que estava com sua moto, quando dois bandidos, em uma motocicleta, o interceptaram. O garupa estava armado e ameaçou atirar na vítima, caso não cedesse. O homem, com medo, entregou as chaves e se afastou, momento em que os ladrões levaram a moto.

Após tomarem conhecimento, a GM passou a procurar pelos criminosos. Quando a noite se aproximava, um morador do Parque Internacional notou movimentação suspeita em uma área de mata e acionou os GMs Ribeiro, Gonçalves, Fortunato e Hashiba, da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que passavam pelo local.