Cuidados precoces garantem saúde bucal e desenvolvimento infantil

O diagnóstico e o acompanhamento de alterações no crescimento facial e na oclusão dentária, por volta dos seis anos de idade, com ortodontistas ou ortopedistas funcionais dos maxilares, são fundamentais para garantir o desenvolvimento harmonioso da face, da função mastigatória e da fala. Essa atuação precoce pode mudar esse cenário e reforça a importância do “Julho Laranja”, campanha criada para conscientizar pais e responsáveis sobre a necessidade de avaliação precoce da saúde bucal infantil. A data coincide com o período de férias escolares, quando há maior procura por atendimentos odontológicos pediátricos.

Assim, o acompanhamento de um especialista é indispensável. “Além do alinhamento dentário, é importante incentivar hábitos saudáveis, como boa higiene bucal, alimentação equilibrada e sono de qualidade. Como diz o slogan da campanha: ‘Cuidados precoces, sorrisos pra toda a vida’, completa.

A cirurgiã bucomaxilofacial também orienta que mães, pais e/ou responsáveis tenham atenção a sinais como: dificuldade para mastigar, preferência por alimentos macios, dentes que não se encostam ao fechar a boca ou que se posicionam invertidos, desalinhamento dental, respiração bucal e alterações no perfil facial da criança. Laura explica ainda que os avanços tecnológicos têm contribuído significativamente para o diagnóstico e tratamento de tais alterações. “Exames de imagem mais precisos, planejamento digital em 3D e cirurgias guiadas por navegação permitem abordagens menos invasivas e com melhores resultados. Hoje, contamos com distratores ósseos e aparelhos ortodônticos modernos, indicados desde a infância, que melhoram o prognóstico e, muitas vezes, evitam a necessidade de cirurgias na vida adulta”, afirma.

A cirurgiã também esclarece as diferenças entre as especialidades. “O ortodontista ou ortopedista funcional atua na prevenção e correção de problemas dentários e funcionais com uso de aparelhos e eliminação de hábitos nocivos. Já o cirurgião bucomaxilofacial é indicado quando há necessidade de intervenção cirúrgica, especialmente em casos com comprometimento ósseo ou sequelas de trauma”, detalha.