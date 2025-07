Baixa umidade deixa qualidade do ar insalubre em Jundiaí

De acordo com o índice de qualidade do ar em tempo real (IQA), Jundiaí registrou ar não saudável nesta manhã. O alerta é principalmente para grupos mais sensíveis, que ficam mais suscetíveis a problemas respiratórios. A principal causa do ar ruim é a presença de partículas muito pequenas de poeira, fuligem e poluição suspensas no ar, o que se deve à falta de chuvas e baixa umidade.

O índice aponta ainda que o ar deve ficar com qualidade moderada nos próximos dias até a segunda-feira (21), qaundo tende a piorar novamente no fim da tarde e voltar ao patamar de não saudável para grupos sensíveis.

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que monitora a qualidade do ar em Jundiaí, esta manhã tem ar moderado. Pessoas de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e aqueles com doenças respiratórias ou cardíacas, podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço, mas a população geral não é tão afetada.