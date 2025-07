Arrastapé de Itupeva começa nesta sexta (18) e segue até domingo

A abertura oficial está programada para esta sexta (18) às 18h30. No sábado (19), os portões abrem às 16h. Já no domingo (20) a festa começa às 12h.

Além das atrações musicais, uma praça de alimentação com comidas típicas será montada no local. O Parque da Cidade também ganhará decoração temática.

A população de Itupeva terá neste final de semana uma ótima opção de lazer: o Arrastapé Itupeva. Realizado pela Prefeitura de Itupeva, a festa promete reunir famílias no espaço do Parque da Cidade.

Solidariedade

Ao consumir os alimentos e bebidas na praça de alimentação, todo farão, também, uma boa ação. Isso porque instituições religiosas, beneficentes, escolas estaduais e organizações sociais farão a comercialização destes alimentos.

Confira o que será vendido no local:

E. E. Padre José de Anchieta - Vinho quente, quentão, choconhaque, Tapioca e acarajé

E. E. Manoel José da Fonseca - Hot Dog.

E. E. José Polli - Arroz doce, canjica, doce de abóbora, chá de amendoim, chocolate quente e crepe.

E. E. Terra Brasilis - Lanche de costela, mini pizza e caldos.

Associação dos Moradores do Parque do Cafezal 1 - Churros e Algodão doce.

Associação Projeto Semeando de Itupeva - Lanche de carne louca, lanche de pernil e café.

Associação de Esportes Paralímpicos de Itupeva – Espetinhos e choppe

Centro Espírita Luz e Conforto - Batata frita, Pipoca e brincadeiras

Fundo Social de Solidariedade de Itupeva – Bebidas, Doces típicos e pesca

Secretaria Municipal de Educação – Pastel e Milho.

Confira a programação completa:

Programação 18/07 - Sexta-feira

• 18h30 - Cerimônia de abertura

• 19h20 - Quadrilha CCI

• 19h40 - Quadrilha profissional

• 20h30 - Show Lello