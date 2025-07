Marginal do Rio Jundiaí ganha limpeza e corte de mato

O Departamento de Parques, Jardins e Praças da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) da Prefeitura deu início nesta quarta-feira, (16), aos serviços de corte e roçagem do mato, além de limpeza na marginal do Rio Jundiaí.

A ação de corte e roçagem tem como principal objetivo garantir a segurança de pedestres e motoristas, melhorando a visibilidade na via. Os serviços contam com sinalização de cones nos trechos onde as equipes realizam as intervenções.

“O mato alto impede e prejudica a visualização, principalmente durante a noite. Fazer a remoção completa da vegetação garante segurança para quem trafega nessa região”, afirmou o gestor.

Limpeza do leito e retirada do lixo