DIG prende mulher por receptação de bens roubados de residência

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prenderam uma mulher, nesta quarta-feira (16), por receptação. Na casa dela, no bairro Ivoturucaia, os investigadores encontraram objetos roubados durante um assalto a residência ocorrido no mesmo bairro, há duas semanas.

A DIG investigou o caso e identificou alguns suspeitos de participação no assalto. Durante as investigações também foram identificados endereços onde poderiam ser encontrados itens relacionados ao crime e, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, nesta quarta-feira, foram encontrados em um dos endereços, jóias e relógios da vítima, bem como um facão usado no dia do crime. A mulher foi presa em flagrante por receptação.

Dois assaltantes identificados pela DIG como participantes do roubo em questão, foram mortos por policiais militares de Força Tática, durante troca de tiros, em Jundiaí, após um roubo posterior.