Em função do feriado municipal de 16 de Julho, dia da Padroeira de Jarinu, Nossa Senhora do Carmo, não há atendimento aos munícipes no Paço Municipal e demais setores administrativos nesta quarta-feira (16).

Os serviços de Emergência em Saúde (somente na Unidade Mista) e de Segurança Pública, que, por sua natureza, são realizados de forma ininterrupta, irão manter os horários e critérios regulares de atendimento.

O atendimento ao público retorna normalmente na quinta-feira, 17 de julho de 2025.