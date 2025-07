Nova variedade de morango e turismo retomam produção em Jundiaí

Os números positivos da safra de 2025 e a procura pelos clientes, que, segundo Ricardo, já chegam pedindo a variedade Fênix, começam a compensar os anos de desafios com fungos e ácaros, e as alternativas encontradas pelo produtor como o cultivo suspenso e instalação do café da manhã e do “colha e pague” como atrativos turísticos à propriedade.

“A coisa mais gostosa do mundo é ver a felicidade estampada no rosto das famílias, principalmente das crianças, carregando a cestinha de morango como se fosse um prêmio”, comenta Ricardo.

Além do morango, a propriedade também tem se destacado com as produções das famílias dos frutos vermelhos, como framboesas, amoras e mirtilos.