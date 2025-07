Hospital Municipal e UPA de Cajamar seguem classificação de risco

A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o atendimento nas unidades de Urgência e Emergência do município — Hospital Municipal e UPA 24h — segue o protocolo de Classificação de Risco, que tem como objetivo priorizar o atendimento dos casos mais graves, independentemente da ordem de chegada dos pacientes.

O sistema é adotado em todo o país e é baseado em critérios técnicos, que avaliam o estado clínico de cada pessoa no momento da triagem. Com a chegada das estações mais frias, como outono e inverno, há um aumento significativo nos atendimentos, especialmente por doenças respiratórias em crianças, o que pode causar a percepção de maior tempo de espera. No entanto, é importante reforçar que o atendimento ocorre de acordo com a gravidade de cada caso, e não pela ordem de chegada.

Durante a triagem, realizada por profissionais de saúde capacitados, cada paciente recebe uma classificação por cor, que define a urgência do atendimento: