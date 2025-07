Inscrições abertas para a Corte da Festa das Orquídeas 2025

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, informa que estão abertas as inscrições para o concurso que escolherá a Corte da tradicional Festa das Orquídeas 2025, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de setembro.

O concurso elegerá a Rainha, a 1ª e 2ª Princesas e a Garota Destaque do evento. As interessadas poderão se inscrever de 15 a 31 de julho, presencialmente, na Unidade Executiva de Cultura e Turismo, localizada no Espaço Cidadania (av. Ipiranga, 151 – Centro), das 9h às 16h.

De acordo com o gestor executivo de Cultura e Turismo, Willian Paixão, a eleição das rainhas e princesas da Festa da Orquídeas é um momento muito especial da cidade. Trata do início dos preparativos da edição 2025 da Festa, mas também de quais serão as faces que representarão a tradição, uma vez que o evento torna a cidade conhecida nacionalmente. “A Corte também é a responsável pela divulgação das nossas comemorações junto às cidades vizinhas, bem como junto às nossas autoridades estaduais, o que torna essa posição ainda mais importante”, informa.

Requisitos