Monumento dos Emancipadores é revitalizado em Várzea Paulista

O tradicional Monumento dos Emancipadores, localizado na alça de acesso do Viaduto, passou por um processo revitalização e teve suas obras finalizadas nesta terça-feira (15). Os serviços, realizados pela Unidade Gestora de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas, incluíram pintura, tratamento da estrutura e tintura do piso.

A ação da prefeitura visa preservar a memória histórica da cidade, além de melhorar o aspecto urbano da área, que é um dos principais acessos ao município. Os trabalhos realizados envolveram a repintura de toda a estrutura, tratamento para corrigir desgastes causados pelo tempo e pela ação do clima, além da renovação do piso ao redor do monumento.