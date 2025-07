Prefeitura leva iluminação de lâmpadas de LED ao Jundiaí-Mirim

O bairro, que foi regularizado há dois anos, agora passa a integrar o cronograma de modernização da iluminação pública promovido pela administração, com tecnologia mais eficiente e sustentável.

Pela primeira vez, o local passa a contar com iluminação pública, com a instalação de 25 luminárias de LED.

A Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), deu início à instalação de lâmpadas de LED na avenida Capitão Francisco Copelli, no Portal Vitória, região do bairro Jundiaí-Mirim.

“Trazer a iluminação para essas pessoas é a garantia de levar serviços públicos de qualidade para a população. Jundiaí possui atualmente 25% de iluminação LED e, cada vez mais estamos avançando bairro a bairro com as melhorias”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

Além da instalação em novos pontos, a substituição das lâmpadas a vapor por LED faz parte do plano da prefeitura para tornar toda a cidade mais segura, moderna e sustentável.

De acordo com o gestor da Ugisp, Marcos Galdino, o objetivo da administração é ampliar progressivamente o uso da tecnologia LED em toda a rede de iluminação pública. “A meta é alcançar a cobertura com iluminação LED em todos os locais. É um investimento que reflete diretamente na qualidade de vida da população e na eficiência energética do município”, reforçou.