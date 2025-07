Homem foge de casa após dar tiro para intimidar a companheira

A mulher acionou a PM alegando que o companheiro estava fazendo ameaças e havia acabado de efetuar um disparo de arma de fogo, em casa. Foram enviadas equipes da 1ª Cia do 49° Batalhão, que quando chegaram não encontraram mais o suspeito.

De acordo com a vítima, ele estava alcoolizado e drogado, e fugiu com o carro da família logo após ameaçá-la e dar o tiro para o chão. Com autorização dela, os militares revistaram a casa e encontraram a arma, uma pistola Taurus PT92 9mm, com 37 munições, escondidos no bolso de uma jaqueta. Na maleta da pistola foram encontrados mais carregadores e 21 munições.

Todo o material foi apreendido, assim como um documento pertencente ao suspeito, o que possibilitou o indiciamento dele (mesmo sem sua prisão), pelos crimes de violência doméstica, porte ilegal de arma de uso restrito e ameaça.