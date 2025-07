Mais de 38 mil passageiros devem passar pelo terminal de Jundiaí

O mês de julho é época de férias escolares e muitas famílias aproveitam o período para viajar. São esperados mais de 38 mil passageiros na rodoviária, que irão viajar em mais de 9.000 ônibus no período. Por conta da alta na procura, é importante o passageiro garantir a compra da sua passagem antecipadamente, para evitar ficar sem passagem.

Neste mês de julho, os destinos mais procurados a partir do terminal de Jundiaí são São Paulo, Sorocaba, Itu, Santos, Campinas, São Vicente e Praia Grande. Quem deseja passar uns dias nessas cidades, é importante correr e já garantir as passagens. É importante reforçar que as passagens compradas pela internet devem conter o selo de embarque (QR Code). Caso não haja, o passageiro deve passar na bilheteria da empresa para retirar o selo. Por isso, é importante chegar à rodoviária com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário marcado de embarque. Só compre passagem de fontes confiáveis e de empresas que atuam na rodoviária de Jundiaí, para evitar surpresas desagradáveis na hora de embarcar. Caso ocorra algum imprevisto, a remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

“A partir do terminal de Jundiaí é possível chegar a diversos destinos, sejam eles no Estado de São Paulo ou em outros estados, com flexibilidade, preços atraentes e toda a segurança e estrutura para os usuários. Disponibilizamos toda estrutura para oferecer aos passageiros uma experiência positiva. Por isso, contamos com diversos serviços, produtos e outras conveniências em nosso terminal. Buscamos sempre aprimorar a nossa estrutura para oferecer acessibilidade, segurança, conforto e praticidade aos usuários”, afirma Deise Spínola Coelho, supervisora do Terminal Rodoviário de Jundiaí.