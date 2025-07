Bailarinas de Itupeva brilham em festival e conquistam 12 prêmios

No último sábado (5), as bailarinas da Casa da Cultura se destacaram na competição Pas de Festival, realizada no Teatro Ítalo Brasileiro, em São Paulo. A delegação itupevense levou 10 coreografias ao palco e retornou com um total de 12 premiações, colocando o município entre os melhores da premiação.

1° Lugar - Solo clássico livre “Linha Tênue” com a bailarina Carol Blumer

1° Lugar - Variação de repertório Paysant com a bailarina Ayumi Guskuma

1° Lugar - Variação de repertório Coppélia Doll com a bailarina Nicoly Brito

1° Lugar Solo clássico livre “Belle Rosé” com a bailarina Maria Eduarda Breda

1° Lugar - Duo Clássico Livre “O ensaio mais divertido do mundo” Bailarinas Ayumi Guskuma e Alice Dourado

1° Lugar Duo clássico livre “Brincadeira de criança” Bailarinas Lorena Costa e Lorena Randa

2° Lugar - Variação de repertório Asian Doll com a bailarina Alice Dourado

2° Lugar - Trio clássico livre “Brincando no parque” Bailarinas Eloise Costa, Nicoly Brito e Sophia Gomes

2° Lugar Solo clássico livre “Sweet Doll” Bailarina Alice Dourado

3º Lugar Solo clássico livre “A viajante” Bailarina Ayumi Guskuma