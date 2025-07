Jundiaienses concluem desafio em turismo de aventura, em SC

Terminou no último final de semana, em Jaraguá do Sul – no Vale dos Encantados, a 17ª edição do Transcatarina, um dos maiores encontros off-road do Brasil. As duplas jundiaienses, formadas por Daniel Leme Luchini e Henrique Luchini, e Fabrício Granito e Vinícius de Assis Vicente, encararam os desafios da categoria Passeio Radical 01. A chegada foi na Arena Jaraguá, no sábado (12), com mais de mil participantes no total.

O evento atraiu para Santa Catarina pessoas de dez estados e 120 cidades de todo o país. A aventura teve início na última quarta-feira (09), em Fraiburgo – no Vale dos Imigrantes –, com concentração e largada do Hotel Renar (anfitrião do Transcatarina desde a primeira edição). Homens, mulheres e crianças (e famílias inteiras) estiveram divididas nas categorias Expedição, Passeio Radical (01, 02 e 03) e Adventure (01, 02 e 03).



Para proporcionar a melhor experiência turística e fora-de-estrada aos inscritos, a organização – a SC Racing – incluiu mais cidades no roteiro este ano, sendo: Taió, Rio do Sul, Itaiópolis, Rio do Campo, Curitibanos, Otacílio Costa, Rio Negrinho, Indaial, Presidente Getúlio, Doutor Pedrinho e Corupá.

Bastante determinados e, acima de tudo, animados, os jundiaienses superaram diversos obstáculos, trilhas com muitas erosões, atravessaram rios e dominaram os veículos 4x4 para vencer subidas estreitas e escorregadias. Demonstraram ter habilidade ao volante, conhecimento e técnicas off-road e, sobretudo, o espírito de companheirismo, pois cada tripulante ajuda ao próximo a superar todos os desafios.