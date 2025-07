Internacionalização do Aeroporto é aprovada pela Receita Federal

A tão esperada Internacionalização do Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, para manutenção de aeronaves, acaba de ser publicada pela Receita Federal no Diário Oficial da União nesta terça-feira (15). Iniciado em 2012, o processo para tornar o aeroporto internacional foi retomado pela Rede VOA após longo período paralisado, e trará desenvolvimento, inovação o oportunidades de trabalho diretos e indiretos para toda a Região. O local, que já é referência na mecânica de aeronaves, agora poderá ampliar o atendimento e realizar manutenções aviões de outros países.

”Foi um processo longo e trabalhoso que se conclui hoje após grande empenho da equipe Rede VOA e de um excelente trabalho de integração realizado com todos os órgãos responsávels, como a Receita Federal, Polícia Federal, ANVISA, ANAC, a Prefeitura de Sorocaba e outros. A publicação do Ato Declaratório Executivo, permitirá, entre outros avanços, que a EMBRAER – 3ª maior fabricante de aeronaves do mundo – amplie sua capacidade de manutenção de equipamentos provenientes de empresas aéreas no exterior, como a americana United Airlines”, aponta o CEO da Rede VOA, Marcel Moure.

O aeródromo é conhecido por servir de base de empresas de manutenção de aeronaves executivas de pequeno, médio e grande porte, como as da Embraer e da Cirrus Aircraft. Durante os últimos anos, o Aeroporto de Sorocaba recebeu diversas melhorias para tornar esse sonho possível, como a criação de salas administrativas para os órgãos aduaneiros, instalação de canal de inspeção com Raio-X de bagagens, a chegada do Posto de Emissão de Passaportes, da Polícia Federal, e reformas de infraestrutura no Ternimal de Passageiros e demais instalações.