Jundiaí fica na 12ª posição no ranking do saneamento

Em parceira com o GO Associados, o Instituto Trata Brasil (ITB) publicou a 17ª edição do Ranking do Saneamento com o foco nos 100 municípios mais populosos do Brasil. Jundiaí fica na 12ª posição, tendo Campinas (SP) na primeira colocação, seguida de Limeira (SP) e Niterói (RJ).

O Ranking é composto pela análise de três “dimensões” distintas do saneamento básico de cada município: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”1. Nesta edição, Campinas (SP) foi a primeira colocada, seguida por Limeira (SP) e Niterói (RJ)

Para a produção e métrica do ranking, foram levados em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ano-base 2023, publicado pelo Ministério das Cidades, além de uma ponderação de pesos na evolução dos indicadores estabelecida em metodologia criada em parceria com a consultoria GO Associados.