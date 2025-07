Cobertura avança e prefeitura reforça a importância da vacinação

A campanha de vacinação contra a gripe em Jundiaí já alcançou 50,49% de cobertura entre o público-alvo, com 58.418 doses aplicadas até o momento – índice superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Entre os idosos, a adesão chega a 56,09% (46.268 doses). A cobertura vacinal entre crianças de até seis anos é de 38,19% (11.171 doses), e entre gestantes 24,65% (979 doses). Outros públicos receberam 57.099 doses do imunizante.

A gestora da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Dra. Márcia Facci, alerta para a importância de ampliar a proteção, principalmente entre os grupos prioritários. “A vacinação é fundamental para proteger não só quem recebe a dose, mas toda a comunidade. Neste ano, temos observado quadros mais graves de infecção, o que reforça ainda mais a necessidade de que crianças, idosos, gestantes e demais grupos prioritários procurem as UBSs para se vacinar”, destaca.

A prefeitura reforça o convite para que a população compareça às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família para receber a dose, de segunda a sexta-feira, no horário de atendimento das salas de vacinação de cada unidade. O imunizante oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente e protege contra Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. A aplicação está liberada pelo Ministério da Saúde para toda a população a partir dos seis meses de idade. Para receber a vacina, basta apresentar documento com CPF. No caso de crianças, também é necessária a carteirinha de vacinação.