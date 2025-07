Controle de Qualidade: Funss abre inscrições para curso gratuito

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, em parceria com o Senai, abre nesta quarta-feira (17) as pré-inscrições para o curso gratuito de Assistente de Controle de Qualidade, com início previsto para o dia 4 de agosto de 2025.

Com 30 vagas disponíveis, o curso oferece carga horária de 160 horas e será realizado presencialmente no Fundo Social (av. Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n – Portão 3 – Anexo ao Parque da Uva). As aulas acontecerão de segunda a quinta-feira, das 18h30 às 22h, com término previsto para 22 de outubro.

As pré-inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário do Google Forms: clique aqui para acessar o link. O preenchimento do formulário é considerado uma intenção de participação, não garantindo a vaga. A seleção será feita por ordem de envio, considerando data e horário (hora, minuto e segundo).