PM encontra arma em comércio e dono é preso também por corrupção

O dono de um comércio de sucatas no bairro Residencial Jundiaí 2, em Jundiaí, foi preso por policiais militares do 11° Batalhão, nesta terça-feira (15), depois que os agentes encontraram em seu estabelecimento, um revólver calibre 38. De acordo com a PM, ele também tentou subornar os agentes e recebeu voz de prisão por corrupção ativa.

Os policiais receberam informações de que neste comércio de sucatas, havia itens roubados e furtados. No local, durante vistoria, os PMs encontraram o revólver, que estava com numeração suprimida.

Ao receber voz de prisão, segundo a PM, ele ofereceu R$ 300 para não ser preso, razão pela qual também foi preso por corrupção ativa.