SP autoriza concurso para 4,4 mil vagas de soldados da PM

O Governo de São Paulo autorizou a abertura do edital para o concurso de 4,4 mil vagas para soldados de 2ª classe da Polícia Militar. A publicação saiu nesta terça-feira (15) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ao todo serão dois editais, com 2,2 mil vagas cada, com aberturas previstas para agosto deste ano e janeiro de 2026. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.825,21.

Para participar do concurso, os candidatos precisam atender alguns requisitos, como ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima: 1,55m para mulheres e 1,60m para homens.