Quadrilha que extorquia clientes de Itatinga é alvo de operação

Um grupo suspeito de extorquir mais de R$ 1 milhão de clientes de prostíbulos do Jardim Itatinga, em Campinas, foi alvo, na manhã desta terça-feira (15), de operação da Polícia Civil e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em várias cidades, inclusive em Itupeva, na região de Jundiaí.

Segundo a Polícia Civil (do Deinter 2), responsável pelas investigações em conjunto com o Gaeco, as extorsões foram cometidas em série, contra clientes dos prostíbulos. Uma vez que utilizavam dos serviços sexuais, os clientes eram abordados pela quadrilha, que exigiam transferências em dinheiro de quantidades exorbitantes. As investigações apontaram que o valor extorquido, no total, já passa de R$ 1,2 milhão em apenas um ano de atuação da quadrilha.

Ainda de acordo com as investigações, 27 pessoas já foram identificadas como integrantes desta organização criminosa, razão pela qual foram conseguidos na Justiça 25 mandados de prisão temporária e dois de internação, para dois adolescentes, além de 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Itupeva, Campinas, Indaiatuba, Monte Mor, Sumaré, Hortolândia, Araras, Santos, Catanduva, Praia Grande, São Vicente, Suzano e São Paulo.