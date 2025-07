Educação promove formação em primeiros socorros para equipes

A Unidade de Gestão de Educação (UGE) realizou uma formação básica sobre Primeiros Socorros para cerca de 20 agentes que atuam nas iniciativas educacionais dos parques e outros serviços municipais. Viabilizada pelo Núcleo de Sustentabilidade da UGE em parceria com o 19º Grupamento de Bombeiros de Jundiaí, a atividade foi conduzida na Casa Catavento e teve a mediação do Cabo PM De Brito.

A supervisora do Núcleo de Sustentabilidade da UGE, Marina Formis, contextualizou a importância do encontro. “Como este tipo de conhecimento e procedimento, que são uma realidade nas escolas da rede municipal de ensino, quisemos leva-los também aos agentes que atuam nos territórios educativos, principalmente dos parques municipais. Além do atendimento à legislação, como da Lei Lucas, trata-se também do olhar cuidadoso do programa Escola da Gente para as crianças, suas famílias e os colaboradores de cada segmento.”

Participaram do encontro representantes das equipes envolvidas no educativo do Parque da Cidade, Mundo das Crianças, Unidade de Desenvolvimento Ambiental (Unidam), Jardim Botânico, Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Geresol), o Núcleo de Vivências de Águas da DAE, além de iniciativas vinculadas diretamente à UGE, como o Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream) e o Vale Verde.