Jantar do Comércio de Jundiaí premia 75 categorias empresariais

O tradicional Jantar do Comércio, promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL), reuniu mais de 750 pessoas no evento que celebra o Dia do Comerciante e promove uma grande confraternização entre empresários, demonstrando a força do comércio, na sede de campo do Clube Jundiaiense.

O cerimonial foi conduzido pelo jornalista Eduardo Barazal, diretor de Jornalismo na TV Sorocaba SBT e apresentador que comandou a 7ª edição do Prêmio Destaque Caixeiro-Viajante com a entrega de troféus para as 75 categorias empresariais eleitas pela população em pesquisas presencial e on-line, sob coordenação do Grupo Impacto Comunicação Eventos e Assessoria.

“Por algumas horas, o Clube Jundiaiense tornou-se a casa do comércio e do empresariado de Jundiaí e Região em uma belíssima confraternização para reconhecer e incentivar as boas práticas do empresariado de Jundiaí. Para nós, é uma honra e motivo de orgulho poder celebrar a força do comércio, o setor que mais emprega e gera renda em nossa cidade, região e país. O evento também celebra o Dia do Comerciante e reverencia sua importância na economia”, declara Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL Jundiaí.