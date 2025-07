Cresce em 30% empresas abertas, com destaque para as MEIs

Os números têm sido positivos para o setor da indústria na Região, em especial para quem decidiu empreender após a pandemia. Em Jundiaí, só no primeiro semestre de 2025, foram registradas 3.016 novas inscrições de empresas, contra 2.316 no mesmo período de 2024, o que significa aumento de 30%.

Os dados são do Departamento de Licenciamento de Atividades, órgão ligado à Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), que apontam que as micro e pequenas empresas foram os destaques. Registros são de 1.918 Microempreendedores Individuais (MEIs) abertas, 564 Microempresas (ME) e 300 Empresas de Pequeno Porte (EPP). O setor de serviços lidera as aberturas, com 1.906 novas inscrições, seguido do comércio, com 763, e da indústria, com 66. Os números foram enviados com exclusividade a pedido do Jornal de Jundiaí.

O diretor de Fomento à Indústria e Serviços, Gilson Pichioli, esclarece que os dados refletem tanto o dinamismo do empreendedorismo local quanto os desafios enfrentados pelos empresários. “Muitos fatores influenciam a abertura e o fechamento de empresas, principalmente MEIs e EPPs. Há uma vontade legítima de empreender, seja por identificação com um setor ou por experiência anterior como empregado, mas ser empreendedor exige dedicação, estudo, planejamento, controle e constância. É fundamental saber administrar finanças, compras, vendas e todas as demandas do dia a dia em um ambiente altamente competitivo. Por isso, a capacitação é essencial para a sustentabilidade do negócio.”

Entre a oportunidade e a necessidade