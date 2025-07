Jundiaí se despede do professor Roberto Storani

Na tarde de ontem (14), Jundiaí se despediu do professor Roberto Storani, de 95 anos. Roberto lecionou por muito tempo no Colégio Divino Salvador, que lamentou a perda. "Manifestamos nossas condolências aos familiares, amigos e a todos que conviveram com o Professor Roberto, cuja trajetória deixa uma marca significativa na educação e em nosso colégio."

Roberto Storani será velado hoje (15) no Velório Municipal, das 8h às 10h, com sepultamento previsto para as 10h, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro.