Técnico do Paulista admite má fase, mas confia em volta por cima

Apesar do resultado negativo, o treinador comentou sobre a melhora do time na competição. “Foi a nossa melhor partida na competição. Nós não estávamos fazendo bons jogos, então foi um pouquinho melhor, com a nossa característica de ter um pouco mais a bola. Contra esses times de séries A2 e A1, se você pisca eles matam o jogo. Então agora só tem um caminho, que é o trabalho. Já passei por esse cenário no Paulista e não é fácil, mas estou confiante que vamos dar uma resposta e uma volta por cima”, disse o treinador.

O técnico Fausto Dias admitiu que o Galo vive uma situação difícil na Copa Paulista, mas confia em dar a volta por cima e entrar de vez na competição nas próximas rodadas. Após a derrota para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, no último sábado (12), jogando em Jundiaí, Fausto falou sobre a sequência ruim de resultados e as cobranças da torcida.

O treinador também comentou sobre as vaias e cobranças que ele e alguns jogadores receberam após o apito final. “Eu vou para casa e tenho uma semana muito ruim, de não dormir, de me incomodar e vontade de fazer aqueles que estavam vaiando me aplaudir, tenho isso no meu sangue. Só nós podemos mudar o cenário, a torcida tem razão, não fizemos bons jogos. O Paulista é grande e não podemos nos acomodar com isso. Ninguém entra ali para perder. Isso é claro no nosso trabalho. Mas temos a consciência que ainda não entregamos o nosso melhor, e eu vou trabalhar muito e vai ser de coração, não vai faltar entrega. Já passamos por cenários difíceis na Bezinha e na A4”, completou.

JOGADOR AFASTADO

Na entrevista pós-jogo, o técnico do Galo também comentou sobre a ausência do atacante Christopher, artilheiro da equipe na Série A4 e um dos principais jogadores do elenco. Cortado dos dois últimos jogos do Paulista, e no banco de reservas nos dois jogos em que estava disponível, o centroavante foi afastado do elenco por indisciplina, de acordo com o treinador, que completou dizendo que não sabia “as cenas dos próximos capítulos”.